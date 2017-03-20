專業又美麗 立榮航前董座寫下空服員寶典

立榮航空前董事長蘇宏義今（20）日發表新書《空服員的服務管理》。（圖／黃鳳丹）

立榮航空前董事長蘇宏義今（20）日發表新書《空服員的服務管理》，也被譽為空服員寶典，深入淺出，一筆筆寫下他在航空業的寶貴經驗。人稱他「蘇伯」，其實一點都不老，蘇宏義說起話來鏗鏘有力，勉勵有志進入航空業的年輕一輩，「真正明白這個行業在做什麼」，將能在面對諸多困難與挑戰中，尋找自己的一片天。

蘇宏義指出，航空業「人」的管理是一大智慧，不論是主管對空服員的管理，或者空服員本身對自己的自我管理，都存在有趣且智慧的內涵。即便告訴空服員「原則」，但要如何「運用」也在在考驗空服員，他舉例，客人很想喝紅酒，點了一杯又一杯，「你給不給？不給、不尊重客人，給了、又怕客人喝多了」…等等諸多問題。

蘇宏義也特別提到，空服員在與客人接觸時的用字遣詞也應有專業標準，例如客人按鈴要求一杯水，空服員立刻送來時說「對不起，久等了」就並非全然妥當，因為實際上就是在時間範圍內立刻送上，並沒有哪裡對不起或讓客人等很久，或是主動觀察客人用餐情形、剩下食物多寡，關心是否符合胃口或需要改進之處，也就是說不要讓自己有理由去跟客人說抱歉，而應該時時勉勵自己做到「no excuse to say sorry」。

空服員光鮮亮麗的外表，往往是外界注目焦點，每年航空公司招考空服員都吸引大批年輕人報考，蘇宏義表示，辛辛苦苦考上，但之中也有不少人進來以後發現並不喜歡，因此唯有「對這份工作正確的認識」，才能讓自己「既專業又美麗」。另一方面，消費者意識高漲之下，其實對空服員也存在一些錯誤的認知，無止盡的要求而忽略空服員的工作安全，透過此書，也能讓廣大讀者有更多了解。

目前算是長榮航空服員管理的最高長官，長榮航客艙服務本部副總經理楊永恒表示，今年預計招募350～400名空服員已截止報名，超過8千人來應徵，換算錄取率僅約5％，而經過訓練後又會有一部分的人深覺自己不適應而退出，他認為，「到底了不了解自己的工作內容」是空服員進入這個行業前必須深刻了解，他趁機建議有志成為空服員的年輕人，都要看過此書，而他也已經買好書送給空服員主管們。

楊永恒表示，一般人經常誤以為空服員守則第一條是服務，其實優先於服務的是「安全」，「有安全才有服務」這是不變的準則，對於安全知識實務測試沒有灰色地帶，再者「真的是要能承受壓力，無論生理或心理，其實空服員真的很辛苦」。

(工商)