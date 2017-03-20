高市獨立總工會成立 翻轉以台北為中心「開封府」威權思維
高雄市獨立總工會設立登記，張緒中擔任首首屆理事長並選出理監事幹部，工會成立後開出第一砲，翻轉以台北為中心「開封府」威權思維，應於行政院所屬北、中、南、東辦公室，設置「不當勞動行為裁決委員會」，讓遭受資方迫害、打壓勞工及工會，無需耗費大量時間北上求助。
工會表示，這是工會成立後的第一項訴求，向高雄市議員蕭永達陳情，直接向行政院南部中心執行長反應，翻轉以台北為中心「開封府」威權思維，應於行政院所屬北、中、南、東辦公室，設置「不當勞動行為裁決委員會」，讓遭受資方迫害、打壓勞工及工會，無需耗費大量時間及經濟成本，北上「擊鼓鳴冤」，落實憲法第16條、第154條保障人民救濟權利。
高雄市獨立總工會第一屆理、監事名單如下：理事長張緒中，副理事長廖建中、陳瑞芳 柯震榮；常務理事李宗坤、林孟楷、邱曉彤、許福利、葉武雄。
理事：張緒中、廖建中、陳瑞芳、柯震榮、李宗坤、林孟楷、許福利、邱曉彤、葉武雄、鄭穎聰、陳俊成、李季謦、鍾淑芳、童守源、鄭玉華、葉武雄、廖慶雲、林明鋒、蔡明峰、陳奇聰、李崑山、林慧哲。
監事會召集人：李賢能，監事：李賢能、謝診愈、劉延興、楊世平、侯聖泰、蘇淑貞、孫惠文、郭綵涵、李金寶。
高雄市獨立總工會大會通過，聘任高雄市議員蕭永達、政治大學社會科學院院長江明修教授、中華勞資事務基金會董事長鄧學良教授、中山大學黃北豪教授、中山大學公共事務管理研究所所長郭瑞坤教授、藝術家邱鐙鋒老師、國畫家謝逸娥老師為工會會務顧問。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。