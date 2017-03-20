高市獨立總工會成立 翻轉以台北為中心「開封府」威權思維

我要評比

高雄市獨立總工會設立登記，張緒中擔任首首屆理事長並選出理監事幹部，工會成立後開出第一砲，翻轉以台北為中心「開封府」威權思維，應於行政院所屬北、中、南、東辦公室，設置「不當勞動行為裁決委員會」，讓遭受資方迫害、打壓勞工及工會，無需耗費大量時間北上求助。

工會表示，這是工會成立後的第一項訴求，向高雄市議員蕭永達陳情，直接向行政院南部中心執行長反應，翻轉以台北為中心「開封府」威權思維，應於行政院所屬北、中、南、東辦公室，設置「不當勞動行為裁決委員會」，讓遭受資方迫害、打壓勞工及工會，無需耗費大量時間及經濟成本，北上「擊鼓鳴冤」，落實憲法第16條、第154條保障人民救濟權利。

高雄市獨立總工會第一屆理、監事名單如下：理事長張緒中，副理事長廖建中、陳瑞芳 柯震榮；常務理事李宗坤、林孟楷、邱曉彤、許福利、葉武雄。

理事：張緒中、廖建中、陳瑞芳、柯震榮、李宗坤、林孟楷、許福利、邱曉彤、葉武雄、鄭穎聰、陳俊成、李季謦、鍾淑芳、童守源、鄭玉華、葉武雄、廖慶雲、林明鋒、蔡明峰、陳奇聰、李崑山、林慧哲。

監事會召集人：李賢能，監事：李賢能、謝診愈、劉延興、楊世平、侯聖泰、蘇淑貞、孫惠文、郭綵涵、李金寶。

高雄市獨立總工會大會通過，聘任高雄市議員蕭永達、政治大學社會科學院院長江明修教授、中華勞資事務基金會董事長鄧學良教授、中山大學黃北豪教授、中山大學公共事務管理研究所所長郭瑞坤教授、藝術家邱鐙鋒老師、國畫家謝逸娥老師為工會會務顧問。

(中時)