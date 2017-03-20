王毅：世界不需單槍匹馬英雄 而要同舟共濟伙伴
大陸外交部長王毅20日在中國發展高層論壇上發表演講，談到當前的世界格局及中國角色，他強調，中國從未想過要領導世界。在全球化時代，世界需要的不是單槍匹馬的英雄，而是同舟共濟的合作夥伴。
在20日的中國發展高層論壇年會上表示，王毅表示，面對當前的失序世界，國際社會期待中國能夠為世界的穩定與發展發揮更大作用，甚至期待中國能在國際體系、全球治理等方面扮演某種領導角色。
他表示，中國作為世界第二大經濟體和聯合國安理會常任理事國，願意積極承擔自己應盡的國際責任。但中國從未想過要領導世界。在全球化時代，世界需要的不是單槍匹馬的英雄，而是同舟共濟的合作夥伴。因此，中國在世界上提出把建立夥伴關係確定為國家間交往的努力方向，獲得了大多數國家的普遍歡迎。
王毅說，近年來，在以習近平同志為核心的黨中央領導下，中國積極致力於同各國發展和深化夥伴關係。截至去年底，中國已經同97個國家和國際組織建立了不同形式的伙伴關係，實現對大國、周邊和發展中國傢伙伴關係的全覆蓋。夥伴關係已經成為中國外交的一個重要標誌。
(旺報)
關鍵字：王毅
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