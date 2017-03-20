有喝有保佑,今年大甲媽出巡不只奉茶還奉咖啡

台中黑沃咖啡取得授權推出掛耳包的「媽祖咖啡」。(馮惠宜攝)

台中黑沃咖啡取得授權推出掛耳包的「媽祖咖啡」

一年一度的大甲媽遶境活動即將於24日展開，台中有咖啡業者特別取得大甲鎮瀾宮授權，推出掛耳包的「媽祖咖啡」，除在店內販售，並將跟著媽祖行腳，在遶境定點現烘現煮咖啡供民眾免費品嚐；最特別的是除了咖啡業者奉咖啡，也號召台中地區特色飯店一起參與「擲杯挑戰」，民眾只要擲聖杯就能獲咖啡或餐券，連擲十個聖杯者還可獲總統套房住宿券。

每年大甲媽繞境至少吸引百萬人潮參與，台中黑沃咖啡相準商機，與大甲鎮瀾宮聯名推出的「媽祖咖啡」不但由台灣烘豆大賽冠軍江承哲親自調配媽祖專用咖啡配方，並請來旅日美裔台灣藝術家Jamz設計新潮時尚的媽祖平安符包裝，再搭配3.5噸媽祖大卡車在遶境定點現烘現煮咖啡供民眾免費品嚐，以咖啡香為信徒提神兼打氣。

除了提供免費咖啡，現場也將舉辦擲杯比賽及互動小遊戲，連擲十個聖杯可獲得價值18880元的薆悅酒店總統套房，而連擲九個聖杯則是獲星動銀河旅店海王套房住宿券，即使只擲出一個聖杯也可獲媽祖咖啡掛耳包一包。黑沃咖啡執行長penny表示，趣味遊戲及摸彩活動都是為了增加與信眾的互動機會，也讓遶境行走變得更溫馨有趣。

這款媽祖咖啡，是由獲台灣烘豆冠軍的江承哲專研發，採用來自中美洲薩爾瓦多咖啡豆，風味帶有堅果與巧克力芳香，口感豐富厚實、尾韻甘甜順口。至於包裝設計，則是禮聘旅日美裔台灣藝術家Jamz設計新潮時尚的媽祖平安符包裝，並以紅、紫、橘、白、粉紅五種顏色，分別代表平安、健康、發財、升官與貴人相助五種吉祥意義，另外還附上一張大甲媽祖五福臨門明信片，讓信徒可以將祝福寄給遠方的親朋好友。

(中時)