322世界水資源日 展望會發起「一杯乾淨水」活動

飲用或使用不安全水都可能引發各類水相關疾病，如腹瀉、霍亂、傷寒、砂眼、皮膚病等，皆易導致兒童喪命。(台灣世界展望會提供)

南台灣盼不到春雨，高雄今天進入一階限水，而在缺水情況更加嚴峻的非洲，當地的婦女或兒童一天必須花費6至8小時取水，且汲水距離大約是23公里。全球每90秒就有一個孩子死於與水相關的疾病，且兒童因長途跋涉取水佔去太多時間以致無法就學，甚至中輟。

台灣世界展望會於3/22世界水資源日前夕，發起「一杯乾淨水，讓兒童生命不再乾涸」水資源行動，透過提供乾淨水、建立衛生設施，及倡導衛生教育等三大面向，改善水資源缺乏國家的困境。

在非洲馬拉威的慕千達（Mutchenda）村裡，因居民衛生習慣不良，水源長期受汙染，兒童與大人受到嚴重腹瀉威脅；世界展望會在村裡挖掘68口井、整修49處水源，協助居民建立良好衛生習慣，不到一年，孩子們與村民的健康都獲得大幅改善。

而在越南及斯里蘭卡，世界展望會協助社區改善衛生環境，透過建造廁所、倡導水資源及衛生知識等服務工作，協助家庭擁有基本衛生設施，讓兒童與居民不再因為不潔環境而生病。

資助人涂倩源先生每年都會以太太林金梅的名義捐助台灣世界展望會，今年更特別指定支持水資源計畫，涂先生提到，多年前與展望會一同出訪外蒙古時，看到當地人的生活景況，內心深感震撼，自己常常都會跟身旁的親朋好友分享資助訊息，水資源計畫能幫助缺水國家的兒童，獲得乾淨的飲用水，意義非凡。

此外，仁武國小附設幼兒園以義賣蔬菜及餅乾的方式，募款金額全數捐助水資源計畫，以孩子幫助孩子的概念，讓小朋友們知道這些義賣的意義，能幫助遠在他鄉和自己年齡相仿的孩童。

台灣世界展望會南區辦事處主任陳雅玲表示，水是生命之源，缺水或缺乏乾淨水往往是多種疾病的主因，也感謝佛公國小王彥嵓校長、資助人羅細鏸女士、博登文教機構、仁惠幼兒園及碳佐麻里精品燒肉，皆捐款幫助台灣世界展望會水資源計畫，讓每個孩子都有機會喝上一杯乾淨水，健康平安地長大。

2017年，台灣世界展望會將於非洲、亞洲和拉丁美洲的25個國家、56個計畫區執行水資源暨衛生方案，陳雅玲主任也呼籲南部民眾踴躍回應，加入資助兒童計畫，每月定期捐款700元，長期幫助馬拉威、海地、印度等缺水國家兒童獲得基本生存與乾淨水，或每月定期捐款1,500元，幫助1名國外兒童獲得基本生存，並改善社區環境，幫助兒童的家庭及社區擁有永續的乾淨飲水與良好衛生習慣。

單筆捐款3,000元，支持水資源計畫，為缺乏乾淨水的社區興建供水設備及衛生設施。捐款請利用郵政劃撥帳號：01022760，戶名：台灣世界展望會，註明：「資助兒童計畫」或「水資源方案」，更多相關資訊請洽07-722-3608#66。

(中時)