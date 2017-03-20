石門水庫清淤逾1億立方公尺 占蓄水量3成
北區水資源局今天表示，石門水庫從去年12月開始清淤，至今年2月止總清淤積量1億86萬立方公尺，占水庫設計蓄水容量32.6%。
北區水資源局表示，石門水庫自從九二一地震後，集水區大範圍土石鬆動，民國93年艾利颱風來襲，更增加2788萬立方公尺的淤積量，颱風暴雨沖刷，造成水庫淤積顯著成長。
北水局說，石門水庫清淤作業包括陸挖、壩前抽泥浚渫工程和水力排淤3項方式，依據蓄水域上、下游沉積物特性分別處理，其中蓄水域上游每年清淤計畫目標量為羅浮橋下15萬立方公尺，義興壩攔砂壩25萬立方公尺；蓄水域下游以每年抽泥浚渫35萬立方公尺為目標。1060320
(中央社)
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