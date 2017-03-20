女領隊違法闖南三段 警傳喚到案將函送

張姓女領隊獨攀南三段，警方今天查出，張女違法闖多座山封閉的南三段，將依涉犯國家安全法，通知到案說明，並函送法辦。

自稱台中市雪玥花登山隊領隊的19歲張詠芸，獨自從花蓮縣瑞穗鄉入山，攀登中央山脈南三段，她在東郡大山過夜時，在帳棚內升火導致燒毀，由於遇降雨又冷又濕，她擔心有失溫危險，昨天向南投縣消防局求助，並說明位於南投縣信義鄉本鄉山，最後由直升機救出。

南投縣政府警察局保安科今天表示，張女申請攀登信義鄉西巒大山，卻用合法掩護非法，偷闖南三段路線，是標準的「申請A路線，卻偷走B路線」手法；花蓮縣警察局保安科則查無張女在花蓮縣路段的申請資料。

案發地為南投縣信義鄉，南投縣警察局信義分局長楊山明表示，根據國家安全法第5條，為確保海防及軍事設施安全，並維護山地治安，得由國防部會同內政部指定海岸、山地或重要軍事設施地區，劃為管制區，並公告，人民入出管制區，應向該管機關申請許可。

楊山明說，張女申請攀登日期及地點與事實不符，明顯違法爬黑山，依國家安全法第7條，未經申請許可，無故入出管制區經通知離去而不從者，處6月以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣1萬5000元以下罰金。

楊山明說，警方今天寄傳喚通知書到張女台中市住處，她2週內須親自到信義警察分局說明、製作筆錄，後續檢具犯罪事實，依涉嫌違反國家安全法，函送南投地檢署偵辦；新北市一支登山隊去年12月偷闖南三段，釀一名隊員摔死，此案也依違反國安法函送。1060320

(中央社)