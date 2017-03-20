竹檢率聯合稽查小組 掃蕩榮光路私娼寮
新竹縣警局日前掃黃，2名員警喬裝嫖客至湖口榮光路私娼寮搜證，在表明身分後仍遭三七仔毆傷，案後警方雷霆大掃蕩，天天站崗臨檢，縣府也要拆除違張建物，新竹地檢署主任檢察官更在20日指揮聯合稽查，要一舉掃平當地不法色情行業。
新竹地檢署今天下午由主任檢察官陳玉華到場親自指揮，並由行業聯合稽查小組召集縣府警察局、國際產業發展處、勞工處、工務處、地政處、社會處、衛生局、消防局及湖口鄉公所，至榮光路及勝利路進行聯合稽查。
不過，該處因警方連日來的雷霆掃蕩、天天站崗，目前已無營業跡象，但警方仍已排定短期為期1個月的封街大掃蕩，中期進行斷水斷電，待鄉公所查報確切的違建地點及範圍後，將進行全面拆除。
縣長邱鏡淳表示，員警喬裝查察，在表明身分仍有業者以暴力相向，這是對公權力嚴重的挑釁，縣府掃黃的決心，決不會退縮，公權力更決不容挑戰，誓言要將私娼寮趕出新竹縣，還給縣民寧靜祥和的生活空間。
警察局長溫枝發指出，警方3年來在該處查獲人口販運案2件17人，另因開放東南亞來台免簽證觀光人數增加，查獲外籍觀光護照女子從事賣淫案件也達10件26人，嚴重破壞社會善良風俗。
警方調查目前勝利路有18家、榮光路59家私娼寮，2015至2017年查獲妨害風化38件138人，而有黑道勢力介入也曾掃蕩2件18人涉組織犯罪等暴力案件。
另，經查該區61筆土地中24筆為公有土地，其中1筆遭私人占用搭建22間小房，其餘建物及土地雖為私有，但增加營業空間，不斷以水泥、磚造或鐵皮屋方式加蓋違建，經警局統計共41處裝設電表，電線外露私接嚴重，有負荷過重之慮。
目前計畫對該處地上建物採2階段處理，第1階段拆除公有地上違章建物，第2階段對私人土地違建以曾查獲妨害風化等違法行為者進行拆除。
(中時)
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