墾丁春天音樂季 福華加碼催客
「把手舉起來~把手放空中甩」一年一度南台灣最大音樂盛會「墾丁音樂季」樂浪來襲！ 2017墾丁音樂季將在4月1日至4月3日盛大開唱，吸引許多樂團前來共襄盛舉，徹底燃燒樂迷的熱情。
四月，用對音樂熱情的吶喊迎接墾丁旺季的到來。在春吶期間，墾丁福華提供春吶專屬住宿優惠。
只要在3月31日至4月3日期間以春吶專案入住，兩人成行，每人4150+10%元起，即加碼包辦早餐、下午茶及晚餐，或者下午茶可以交換墾丁定點旅遊，欣賞墾丁美麗風光。額外續住3月30日或4月4日每房2999+10%元含早餐2客，還送梅花鹿互動體驗。
(中時)
關鍵字：墾丁
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