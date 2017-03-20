4月恆春洋蔥產季 我們一起採蔥變蔥民

墾管處舉辦「作伙變蔥民」系列活動，邀請遊客一起來當喝港口茶的道地蔥農。（墾管處提供）

邀你一起來恆春半島變「蔥民」！屏東恆春與車城地區，每年在這個時節就開始忙著採收一顆顆渾圓飽滿的洋蔥，加上瓊麻與滿州港口茶，就成了恆春三寶，墾管處今年將於洋蔥產季舉辦「作伙變蔥民」系列活動，帶領遊客成為最道地的蔥農。

人稱三怪之一的落山風，雖然不利其他作物生長，卻促使恆春出產的洋蔥更為甜美；迎著恆春鹹鹹海風的港口茶，也因此能夠泡出與福建原鄉茶種不同的風味；瓊麻，更是帶動早期恆春半島經濟發展的要角，現在落山風漸歇，正適合到訪恆春半島一趟。

而一路往南到恆春半島的路上，沿路店攤販售的農產品，悄悄從菱角和蓮霧，轉換成鮮紅網袋裝著的洋蔥，顯示洋蔥季節已經到來。

因此墾管處於4月中旬，將一連2天推出「恆春三寶思想起」與「下鄉採蔥喝茶趣」，帶著大小朋友在洋蔥盛產期下田ㄎㄠ洋蔥、走入瓊麻時光隧道，農忙後再品嚐1杯擁有海風吹拂、鹽霧洗滌風味的港口茶。

墾管處表示，此系列活動，希望透過親自下田體驗農家採收洋蔥的樂趣、聽著蔥農分享農作甘苦故事、瓊麻園環境教育活動體驗、料理DIY等活動，讓民眾認識恆春這塊1年有一半時間在落山風吹拂下，所孕育出的三寶特別之處。

(中時)