花蓮市豪雨必淹之處 市公所擬施作欄柵

市長魏嘉賢（右一）今天前往德安三街與六街的鐵路涵洞便道，由於該處逢豪雨必淹水，也將於4月於前後兩邊增設移動式柵欄，未來若有淹水狀況，可將通道兩端暫以柵欄封鎖，避免用路人闖入，也可以阻絕意外事故發生。（張祈攝）

位於花蓮市德安三街與六街的鐵路涵洞便道，因地處低窪，每逢豪大雨就會因七腳川溪水位暴漲而淹水，長久下來路基嚴重掏空，花蓮市公所上周完成路面修復工程，也將於4月施作移動式柵欄，避免人車誤闖淹水便道。

市長魏嘉賢今天上午偕同建設課長徐國城前往主權里的鐵路涵洞便道，關心上周路面修復的情形，道路鋪面也因長期受到車輛輾壓，導致路面凹凸不平，另在坡崁旁的轉彎處，也有多處路段下陷，嚴重影響用路人的行車安全，目前已請開口廠商施作改善，希望讓用路人有個便利安全的交通環境。

此外，該處每遇颱風侵襲、豪雨，均會因七腳川溪水位上漲而淹水，過去皆由警方協助封路，因此4月將會施作移動式柵欄，未來若有淹水狀況，可將通道兩端暫以柵欄封鎖，避免用路人闖入，也可以阻絕意外事故發生。

(中時)