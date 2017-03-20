花蓮市豪雨必淹之處 市公所擬施作欄柵
位於花蓮市德安三街與六街的鐵路涵洞便道，因地處低窪，每逢豪大雨就會因七腳川溪水位暴漲而淹水，長久下來路基嚴重掏空，花蓮市公所上周完成路面修復工程，也將於4月施作移動式柵欄，避免人車誤闖淹水便道。
市長魏嘉賢今天上午偕同建設課長徐國城前往主權里的鐵路涵洞便道，關心上周路面修復的情形，道路鋪面也因長期受到車輛輾壓，導致路面凹凸不平，另在坡崁旁的轉彎處，也有多處路段下陷，嚴重影響用路人的行車安全，目前已請開口廠商施作改善，希望讓用路人有個便利安全的交通環境。
此外，該處每遇颱風侵襲、豪雨，均會因七腳川溪水位上漲而淹水，過去皆由警方協助封路，因此4月將會施作移動式柵欄，未來若有淹水狀況，可將通道兩端暫以柵欄封鎖，避免用路人闖入，也可以阻絕意外事故發生。
(中時)
關鍵字：花蓮市
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。