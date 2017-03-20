武潭國小平和分校學生學鼻笛 傳承排灣族傳統樂聲
鼻笛是排灣族與魯凱族的特殊樂器，世界上可吹奏鼻笛的族群非常少有，屏東縣武潭國小平和分校4到6年級的排灣族學生，必須學習這項祖先流傳下來的特殊樂器，並由部落的「人間國寶」謝水能親自傳授，希望悠揚笛聲能夠永遠傳唱下去。
分校主任方國榮說，4年前縣府文資所補助傳習計畫，分校因此邀請部落傳藝師謝水能來授課，他曾獲得100年度文建會重要傳統藝術保存者（俗稱人間國寶），小朋友有機會向他學習機會非常難得。
計畫約半年時程，謝水能會利用周三下午及假日授課，目前將要進行第4年的計畫。每期計畫結束前，學校會舉辦成果發表會，邀請小朋友上台表演，同時也邀請專家評分，頒獎給演出優秀的學生，增加學生的學習意願。
方國榮說，他是一半的排灣族，但不會鼻笛；他曾嘗試吹過，但因無法以鼻腔控制氣流，完全無法吹奏，不是很容易的樂器。小朋友雖然不是人人都有吹鼻笛的天賦，但都會嘗試學習，因為大家都知道這是祖先留傳下來的獨特樂器。
校長梁吉成說，泰武鄉平和部落又稱為比悠瑪部落，是鼻笛的原鄉，部落中有許多能吹奏鼻的的優秀音樂家，因此希望所有部落孩子都能夠吹奏，讓鼻笛樂聲能在部落世代流傳下去。
(中時)
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