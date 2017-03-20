屏市慈鳳宮響應關懷弱勢 捐款市公所愛心專戶

屏東市公所致贈感謝狀，感謝聖帝廟慈鳳宮響應幸福飽胃站關懷計畫。(翻攝畫面)

為響應屏東市公所幸福飽胃站弱勢關懷計畫，屏東市聖帝廟慈鳳宮管理委員會，日前捐出新台幣33萬6000元，為計畫注入一股暖流，提供更多弱勢學童在困境時尋得溫飽。

這筆善款由慈鳳宮董事長杜灴城率領全體董監事，捐贈給屏東市公所愛心專戶，希望發揮十方來十方去的能量，照顧最需要照顧的市民，屏東市長林亞蒓特別致贈感謝狀，感謝聖帝廟和慈鳳宮平日對地方照顧，提升市民文化素養的努力和貢獻。

屏東市長林亞莼表示，這是聖帝廟慈鳳宮連續第2年響應幸福飽胃站計畫，去年共有1700份取餐餐次，造福眾多飽受困境的學童，今年度將持續指示社會課妥善使用善款，並將款項狀況公布在市公所官網，讓需要的人得到照護，同時感謝聖帝廟和慈鳳宮對於計畫的支持。

(中時)