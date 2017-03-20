89高齡榮民伯伯　外出吃牛肉麵圓夢

苗栗榮民服務處處長謝琦偉（左）陪同榮民殷伯伯外出吃牛肉麵圓夢。（榮民服務處提供）

高齡89歲的榮民殷老伯伯，20日透過責任區輔導員與老人福利機構的安排，一圓外出吃牛肉麵小旅行的夢想，同行人員見到榮民伯伯露出喜悅滿足的笑容，內心滿是溫馨。苗栗榮民服務處處長謝琦偉得知計畫，專程陪同用餐。

89歲的榮民殷伯伯，為湖南省衡陽縣人，38年隨國軍來台，未婚，平時1人獨居，前年9月因跌倒住進大安居養護中心接受照護，原打算休養好就回家，不料一住就住到現在。

苗栗榮民服務處指出，老伯伯因雙腿無力且僵硬無法行走，心中有許多想做的事，欲礙於行動不便，又無親人協助，只好放在心上。大安居的社工知道伯伯的心願，配合院區的圓夢計畫，悄悄於20日中午安排了伯伯到機構附近的九里香水餃牛肉麵館吃牛肉麵圓夢。

(中時)