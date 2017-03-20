國宴級佳冬蓮霧 超商也訂得到
佳冬脆甜蓮霧供應中！上星期躍上國宴餐桌的屏東佳冬鄉蓮霧品牌「透紅佳人」，現正值產季，雖去年受風災影響產量大減，但現今價格較農曆年間便宜，加上農會近期和超商宅急便合作，以口感與甜度皆不遜色的中階等級，搶攻婆媽市場。
提及蓮霧民眾多聯想屏東林邊，不過10幾年佳冬地區推出「透紅佳人」，行銷在地外型豐滿有緻、色澤紅潤透亮的蓮霧，還連續11年入選台灣農漁會百大精品，逐漸進入盛產期，母親節期間達高峰的蓮霧，上星期更擠身總統府，成為國宴上的一抹豔紅。
佳冬農會總幹事林淑玲表示，受去年風災影響，果樹受損嚴重，總產量與頂級透紅佳人數量減少約5成，但每顆蓮霧都是經過人工挑選，確定甜度足夠才採收，因此今年的品質仍達往年水準，農曆年期間因缺貨無法正常供應，現則穩定出貨中，且每週至少1次將巴掌蓮霧外銷到香港。
價格部分，農會指出，現在12粒裝的頂級蓮霧價格為1200元，和農曆年相比，下跌近1成，還與便利商店合作，推出599元就能買到1箱20至23顆大小中等、且的口感與甜度直逼頂級蓮霧，全省超商都能訂貨，主要瞄準婆媽家庭客群，讓品質佳的蓮霧，價格也能很親民。
繼去年透紅佳人公仔到台北沃田飯店「遊學趣」，今年將再次北上到花博農民市集和沃田與鄰市集「交友趣」，再打響南台灣豔紅清甜的鮮果。
(中時)
關鍵字：佳冬蓮霧
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