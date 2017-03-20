智協推幸福運轉站 歡迎大家血拼做愛心
台東縣智障者家長協會將各界捐贈的愛心物資集結，以「幸福轉運站」讓愛流轉，智能障礙學員每天練習整理物資，無形中也增進人際互動機會，歡迎大家前往「血拼」做愛心。
台東智協總幹事黃純雅表示，長期以來，有不少善心人士捐贈物資到協會，幫助弱勢智障者家庭，由於部分物資過多，為了讓愛心持續流轉，利用各種園遊會義賣活動，讓學員學習人際互動，所得則做為協助會員之用。
「這些衣服通通50元」，「糖寶寶」君容輕聲細語地向客人推銷生意，指導老師鍾瑞安發現學員們當小店長認真又賣力，乾脆利用台東智協辦公室一角，成立「幸福轉運站」，愛心物資藉此流通，學員們也嘗試輪流當小店長。
黃純雅說，「幸福轉運站」3月初開始運作，除了許多漂亮全新衣服尋找主人以外，還有不少全新未使用過的家用品還有生活用品，通通只賣50元，已吸引不少民眾來尋寶，連外縣市民眾也來電購買指定物資，還有已在店家工作的智能障礙青年，到轉運站買了了2個存錢筒，要每天存錢，將來可以出國。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。