智協推幸福運轉站，歡迎大家血拼做愛心

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台東智協推出幸福轉運站，讓學員學習整理物品，及增進人際互動。（莊哲權攝）

台東縣智障者家長協會將各界捐贈的愛心物資集結，以「幸福轉運站」讓愛流轉，智能障礙學員每天練習整理物資，無形中也增進人際互動機會，歡迎大家前往「血拼」做愛心。

台東智協總幹事黃純雅表示，長期以來，有不少善心人士捐贈物資到協會，幫助弱勢智障者家庭，由於部分物資過多，為了讓愛心持續流轉，利用各種園遊會義賣活動，讓學員學習人際互動，所得則做為協助會員之用。

「這些衣服通通50元」，「糖寶寶」君容輕聲細語地向客人推銷生意，指導老師鍾瑞安發現學員們當小店長認真又賣力，乾脆利用台東智協辦公室一角，成立「幸福轉運站」，愛心物資藉此流通，學員們也嘗試輪流當小店長。

黃純雅說，「幸福轉運站」3月初開始運作，除了許多漂亮全新衣服尋找主人以外，還有不少全新未使用過的家用品還有生活用品，通通只賣50元，已吸引不少民眾來尋寶，連外縣市民眾也來電購買指定物資，還有已在店家工作的智能障礙青年，到轉運站買了了2個存錢筒，要每天存錢，將來可以出國。

(中時)