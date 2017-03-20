名家視評》鈕則勳：國民黨互打 主席之爭誰能勝出？（如無法打開畫面，請按下面視頻）

名家視評》鈕則勳：國民黨互打 主席之爭誰能勝出？

中國國民黨主席目前進入六強爭霸的混戰局面，可說是「人人有信心、個個無把握」，儘管目前以洪秀柱、吳敦義、郝龍斌三人佔優勢，但是若從挺柱與反柱陣營的角度來看，又將出現另一種的「你消我長」的局勢。

文化大學廣告學系主任鈕則勳從「民調」和「策略」角度分析六位挑戰的準黨主席，究竟誰將會獲得最後的勝出，並給剴切的建議，請聽鈕則勳教授評論。

(中時電子報)