頻出包！特勤人員掉筆電又偷拍川普孫

小唐納川普一家人。(圖/美聯社)

美國特勤局的任務是保護美國總統、前總統與副總統，以及他們的家人。然而上一周特勤人員卻頻頻出包，紛紛傳出可能危及總統一家人安危的失誤，先是傳出兩名特勤人員偷拍總統川普(Donald Trump)的孫子睡覺，之後又傳出遺失了內有川普大樓（Trump Tower）平面圖的筆記型電腦，讓不少人擔憂國家元首的維安是不是出現了漏洞。

據《CNN》報導，上週日特勤人員在紐約接走了川普長子小唐納(Donald Trump Jr.)的其中一名兒子後，竟在在車上偷拍川普孫子的睡姿，而當時小唐納以及他的妻子凡妮莎(Vanessa Haydon)都不在場，不過他們在知情後，已經表示了對兩名特勤人員是否能勝任保護他們的工作有了疑慮，因此兩名出包的特勤人員將於20日接受特勤局的調查。小唐納一家包括他的妻子凡妮莎以及他們的5名子女都接受了特勤局的保護。

而特勤人員出包的還不只這一樁，特勤人員同一周接著傳出弄丟了一台含有川普大廈平面圖的筆記型電腦，這台筆記型電腦是在16日上午在紐約布魯克一名特勤人員的車上被偷走了，儘管特勤局稱筆電「有多重安全機制，而且是不允許存有機密資訊」的，但當地執法單位的消息人士稱，裡面有川普大樓的樓層平面圖與其他敏感資訊，包括調查前國務卿希拉蕊(Hillary Clinton)「電郵門」的相關國安資訊。

而儘管川普已經移居位於華盛頓特區的白宮，但第一夫人梅蘭妮亞（Melania）與她的兒子拜倫（Barron）仍住在紐約的川普大樓中，也因此特勤局已經對這起竊案展開了調查。不過這些事後調查仍挽不回大眾對於特勤局的疑慮，而專家也表示特勤人員連日的失誤，應該讓特勤局感到丟臉。

(中時電子報)