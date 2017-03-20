王正坤醫師受邀杭州演講 台灣醫學技術發光發熱

中華民國醫用雷射光電學會理事長王正坤，19日受大陸生技上市公司邀請到杭州演講。（黃文博攝）

中華民國醫用雷射光電學會理事長王正坤，19日接受大陸生技上市公司邀請到杭州演講，教學內容除指導大陸醫師熟悉玻尿酸注射的技巧外，更著重在最難注射的淚溝與嘴唇，讓台灣的高超醫學技術在大陸發光發熱。

邀請王正坤醫師前往演講的上海昊海生物科技公司，專注於研發、生產及銷售醫用可吸收生物材料，並於香港聯交所主機板成功上市，是大陸市佔率前幾名的玻尿酸製造公司，這幾年跨足醫學美容領域，企圖成為全球的醫學美容玻尿酸注射品牌。

王正坤擁有20多年的玻尿酸注射除皺經驗，在台灣長期教學指導預防玻尿酸副作用，此次應邀到大陸杭州演講，打響台灣醫學美容高超技術的知名度。

王正坤表示，注射玻尿酸填充除皺紋，在淚溝部位，與嘴唇部位要特別小心，淚溝的眼皮很薄，玻尿酸很容易結成腫塊，造成藍色的腫塊的副作用；眼皮部位的玻尿酸填充物，必須選擇支撐力較小、小分子與黏度較高的玻尿酸，以免注射後產生腫塊。

王正坤說他此次在大陸杭州的演講，讓大陸醫師開了眼界，原來台灣的醫療技術經驗高超，在亞洲人的醫學治療技術當中，扮演領先的地位。

王正坤認為，目前台灣的醫學美容產業飽和，開始出現醫美診所倒閉潮，大陸的醫美診所仍然呈現營業額成長的走勢。

(中時)