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王正坤醫師受邀杭州演講 台灣醫學技術發光發熱

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王正坤醫師受邀請到杭州演講讓台灣的高超醫學技術在大陸發光發熱
中華民國醫用雷射光電學會理事長王正坤，19日受大陸生技上市公司邀請到杭州演講。（黃文博攝）

中華民國醫用雷射光電學會理事長王正坤，19日接受大陸生技上市公司邀請到杭州演講，教學內容除指導大陸醫師熟悉玻尿酸注射的技巧外，更著重在最難注射的淚溝與嘴唇，讓台灣的高超醫學技術在大陸發光發熱。

邀請王正坤醫師前往演講的上海昊海生物科技公司，專注於研發、生產及銷售醫用可吸收生物材料，並於香港聯交所主機板成功上市，是大陸市佔率前幾名的玻尿酸製造公司，這幾年跨足醫學美容領域，企圖成為全球的醫學美容玻尿酸注射品牌。

王正坤擁有20多年的玻尿酸注射除皺經驗，在台灣長期教學指導預防玻尿酸副作用，此次應邀到大陸杭州演講，打響台灣醫學美容高超技術的知名度。

王正坤表示，注射玻尿酸填充除皺紋，在淚溝部位，與嘴唇部位要特別小心，淚溝的眼皮很薄，玻尿酸很容易結成腫塊，造成藍色的腫塊的副作用；眼皮部位的玻尿酸填充物，必須選擇支撐力較小、小分子與黏度較高的玻尿酸，以免注射後產生腫塊。

王正坤說他此次在大陸杭州的演講，讓大陸醫師開了眼界，原來台灣的醫療技術經驗高超，在亞洲人的醫學治療技術當中，扮演領先的地位。

王正坤認為，目前台灣的醫學美容產業飽和，開始出現醫美診所倒閉潮，大陸的醫美診所仍然呈現營業額成長的走勢。

(中時)

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