南韓欲拓自貿版圖 降低對陸依賴

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韓聯社20日報導，南韓産業通商資源部20日指出，爲擺脫貿易過度依賴於美中兩國的局面，政府將推進與前蘇聯地區、阿拉伯國家等巨大新興經濟體簽署自由貿易協定（FTA）。

産業部當天在向國會貿委會提交的報告中指出，政府將推進歐亞經濟聯盟（EAEU）簽署FTA，還謀求重啟與海合會（GCC）、墨西哥的FTA談判。

(旺報)