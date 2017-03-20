林右昌視察東岸商場 盼6月試營運
基隆市長林右昌今天前往東岸停車場商場視察工程進度時表示，希望能在6月初試營運，未來開幕後，將成為市區重要商業中心，提供遊客全新採買據點。
林右昌在副市長林永發、交通旅遊處長李綱陪同下聽取工程簡報。他在受訪表示，工程鋼構材料已進場，明天將開始架構，預計2個半月能完成結構體與內部裝修，希望承包商能在6月初試營運，6月中旬正式開幕。
林右昌指出，未來商場開幕後，將可串聯東岸旅運大樓，搭乘郵輪的旅客可就近到商場採購，並和附近廟口夜市形成群聚效應，帶動更多消費力，另外，火車站南廣場工程也已向外開展，預估8月完工，城際轉運站則預計2年完工。
林右昌表示，2年後，市中心核心區從火車站、城際轉運站、海洋廣場、東岸商場，直到西2、西3碼頭倉庫將連成一氣，完成第一階段核心區改造，基隆市港再生計畫也將依市府規劃期程一步一步完成。
市府指出，東岸停車場商場1、2樓規劃為商場，3樓則建置空中跑道和攀岩，並有開放空間供年輕人跳街舞，民眾也能在此一覽郵輪進港美景。1060320
(中央社)
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