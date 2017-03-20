BRT遭糾正 前市府：別讓口水掩蓋專業
監察院針對BRT對台中市政府提出糾正案，前台中市交通局長林良泰今天說，不要讓口水掩蓋專業。而現任交通局長王義川則說，不能為施政一致性，犧牲市民行的權益。
監察委員的調查報告指出，前市府推動BRT藍線優先段，未能妥適考量台灣大道的交通特性，致當地交通肇事率增加，且因BRT專用道占用現有道路容量，影響台灣大道整體交通服務水準，招致民怨。
調查報告也說，現任市府僅採認藍線優先段未具備BRT功能與效益，逕將多年規劃的BRT系統全盤廢止，不僅不符政府施政一致性，也有損市府形象。
當時負責推動BRT的林良泰指出，任何交通系統推出都有調整適應期，例如北捷、高捷、機捷等，在調整過程中達到最完美，台灣大道的肇事並未因BRT上路而增加，以A1車禍來說是降低的，並沒有一件是BRT為肇事主因，監察院的數字有討論空間，請不要讓口水掩蓋專業。
王義川則認為，若政府只為了施政一致性，放任錯誤政策而坐視交通惡化，犧牲的不僅是市民「行」的權益，對市府的形象，更是難以彌補的傷害。王義川指出，新市府上任後，將BRT系統改革為「優化公車專用道」，不但阻止後續300億元的公帑浪費，減少交通癱瘓，同時促成原以「已有快捷巴士」為由，駁回前市府捷運藍線計畫的交通部，終在去年底同意核定台灣大道興建捷運藍線系統。
王義川還提到，前市府在103年採購的32部雙節公車，已於去年11月與今年2月，租給台中客運、統聯客運、巨業交通，一年租金約3900萬元，高於折舊成本，目前都行駛於台灣大道，未來待整備完成後，將進一步行駛到沙鹿、梧棲、清水及高美濕地，除了可挹注市庫外，更達成活化雙節車的目標。1060320
(中央社)
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