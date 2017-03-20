陸外交部：不參加禁止核擴散條約談判
中國大陸外交部發言人華春瑩今天表示，出於維護現有國際軍控和裁軍機制，與堅持循序漸進推進核裁軍原則考量，中國大陸今年不會參加在紐約舉行的禁止核子擴散條約談判會議。
身為核子俱樂部成員與禁止核子擴散條約（NPT）簽約國，中國大陸去年在聯合國大會上決議今年召開禁止核子擴散條約談判會議時，投下棄權票。面對將在27日於紐約舉行談判會議，中國大陸也決定不出席。
華春瑩今天在中國大陸外交部例行記者會上回答陸媒環球時報提問時表示，中國大陸一直就條約談判相關問題和有關方保持坦誠、深入溝通。經過慎重研究，中國大陸方面決定不參加談判。
華春瑩解釋說，中國大陸一向主張並積極倡導最終全面禁止和徹底銷毀核武器，但也認為實現核裁軍目標無法一蹴而就，必須遵循維護全球戰略穩定和各國安全不受減損原則，循序漸進地加以推進。相關進程必須在現有國際裁軍和防擴散機制下處理。
她說，儘管不參與談判，中國大陸堅定支持最終全面禁止和徹底銷毀核武器立場，中國大陸也願意和各方保持溝通，繼續為建立無核武器世界共同努力。1060320
(中央社)
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