疑涉右翼學校購地疑雲 安倍支持率下挫
今天出爐的民調結果顯示，日本首相安倍晉三支持率急遽下跌，主因近日傳出的醜聞讓大眾對執政第5年的安倍政府失去信心。
法新社報導，安倍2012年12月走馬上任，當時社會普遍不滿前任政府處理2011年核災的表現，以及對與重要盟友美國的關係管理失當。
安倍誓言振興這個世界第3大經濟體，終結數年來斷斷續續發生的通貨緊縮，並推行修正日本戰後和平憲法的計畫。這項憲法禁止動用武力，除非是依最嚴格標準判斷為自衛所需。
但近幾週來安倍為了撇清與1所右翼學校負責人的關係而焦頭爛額。他們以極大優惠購入國有土地以開設小學，引發黑幕交易的指控。
安倍表示，他並未涉入這項交易，且多次發誓，若被發現與此案有任何關係就請辭下台。
日本銷售量最高的「讀賣新聞」報導，安倍內閣的民調支持度下跌10個百分點，來到56%。報導指出，雖然這樣的支持率仍不算低，卻是安倍就任以來單月最大跌幅。近期其他民調結果也顯示他的支持度下降。
根據「讀賣新聞」週末進行的調查，超過1000名受訪者中，約64%表示不相信安倍否認涉及此事的說詞。（譯者：中央社廖禹揚）1060320
(中央社)
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