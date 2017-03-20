周杰倫翹臀照 本人也快笑死了
歌壇天王周杰倫正在歐洲舉行巡迴演唱，在倫敦場落幕時，一張「翹臀照」成為爆笑點。周杰倫透過官方微博表示：「送給你們一張我以為歌迷幫我合成的照片，笑死我。」
周杰倫透過官方微博發文「杰倫：十七年第一次在倫敦開演唱會，聽場館的人說售票速度贏過所有老外歌手，只能說這讓我這愛面子的歌手的確心裡蠻蘇湖（舒服）的，謝謝你們的熱情啦。」
「哈哈下次唱八場好了??但到第八場會不會只剩兩個歌迷??好吧，當我沒說。送給你們一張我以為歌迷幫我合成的照片，笑死我。」
大陸新浪娛樂報導，周杰倫的老婆昆凌還挺著孕肚與爸爸一起在現場觀看周董的演唱會。被拍的照片中，昆凌與爸爸都一臉微笑，天王嫂臉上的迷妹表情甜蜜又溫情。
周杰倫近期在歐洲開唱，與孕妻昆凌提前到當地度假兼彩排。一名網友剛好在飛機上遇到他們，兩人搭乘廉價航班先到英國，再去法國巴黎，之後又飛往西班牙巴塞隆納。
兩人還在旅行時各種放閃，一起參觀美術館，甜蜜依偎在教堂前合照，周杰倫還在街頭為昆凌揉肩超貼心。1060320
(中央社)
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