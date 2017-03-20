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𡘙師傅25周年，春酒大手筆捐50萬助弱勢。（柯宗緯翻攝）

𡘙師傅25周年，春酒大手筆捐50萬助弱勢。（柯宗緯翻攝）

𡘙師傅企業歡慶成立25周年，上周六在享溫馨囍宴會館鳳山大寮旗艦館國際宴會廳辦理關懷弱勢慈善春酒，現場席開近300桌宴請合作廠商、身障團體協會代表與企業員工，𡘙師傅董事長林志勳大手筆捐贈50萬元，由高雄市慈善團體聯合總會理事長黃國良代表接受並回贈「慈善典範」匾額表達感謝。

高市副市長許立明、市議會議長康裕成、立委劉世芳等人觀禮見證，現場同步表揚總管理處副總倪勤修等資深員工，並邀請慈善公益天后詹雅雯、第20屆金曲獎最佳閩南語男歌手翁立友等藝人登台獻唱，氣氛熱鬧溫馨。

(中時)