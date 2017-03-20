𡘙師傅25周年 春酒大手筆捐50萬助弱勢
𡘙師傅企業歡慶成立25周年，上周六在享溫馨囍宴會館鳳山大寮旗艦館國際宴會廳辦理關懷弱勢慈善春酒，現場席開近300桌宴請合作廠商、身障團體協會代表與企業員工，𡘙師傅董事長林志勳大手筆捐贈50萬元，由高雄市慈善團體聯合總會理事長黃國良代表接受並回贈「慈善典範」匾額表達感謝。
高市副市長許立明、市議會議長康裕成、立委劉世芳等人觀禮見證，現場同步表揚總管理處副總倪勤修等資深員工，並邀請慈善公益天后詹雅雯、第20屆金曲獎最佳閩南語男歌手翁立友等藝人登台獻唱，氣氛熱鬧溫馨。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。