野草成佳餚 新北鼠麴粿文化祭開跑

新北市文化局與深坑區公所將在26日到31日舉辦「新北市深坑民間手藝－鼠麴粿文化祭」，推出鼠麴特色美食邀請民眾來嘗鮮。（葉德正攝）

新北市文化局與深坑區公所將在26日到31日舉辦「新北市深坑民間手藝－鼠麴粿文化祭」，推出許多鼠麴特色美食邀請民眾來嘗鮮。（葉德正攝）

北部地區戶外常見的鼠麴草，蘊含許多先人智慧，新北市文化局與深坑區公所將在26日到31日舉辦「新北市深坑民間手藝－鼠麴粿文化祭」，內容包含鼠麴廚藝教室、鼠麴生態講座及深坑鼠麴小旅行，盼重新喚醒過去單純美好記憶。

20日活動開跑記者會，主辦單位邀請美食家蔡季芳、東南科技大學餐旅系及深坑伴山農莊，共同開發多款創新鼠麴美食，包含日式鼠麴和果子、鼠麴義大利麵及鼠麴抹醬等，加上去年的鼠麴披薩，道道美食讓人食指大動。這些創意料理都也將在28日至31日在廚藝教室開班授課，培育出更多種子教師，共同推廣鼠麴傳統美食。

除美食饗宴，深坑鼠麴粿文化祭也針對深坑生態步道及特色店家規劃了5場深坑鼠麴小旅行，帶領民眾在舒適的春天欣賞鼠麴花、品味下午茶及暢遊深坑老街等，還有鼠麴毛巾蛋糕可以帶回家，走一趟深坑小旅行讓你「有吃擱有掠」，活動訊息詳洽文化局官網。

(中時)