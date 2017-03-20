「輕軌就是捷運」 基議長宋瑋莉痛批：掩蓋跳票

基隆市議會議長宋瑋莉表示，「輕軌就是捷運」是話術，指基隆市長林右昌想掩蓋捷運跳票的事實。（曾百村攝）

基隆 ▲基隆市議會議長宋瑋莉表示，「輕軌就是捷運」是話術，指基隆市長林右昌想掩蓋捷運跳票的事實。圖為當時林右昌競選立委時，所提出的捷運構想。（曾百村翻攝）

日前總統蔡英文至基隆視察，當場宣布要耗資80億元興建輕軌，之後民眾反應兩極，基隆市長林右昌指出，他從未說過要把板南線延伸至基隆，並透露「輕軌是基隆唯一的機會」。對此基隆市議長宋瑋莉批評，直指這些都是「話術」掩蓋基隆捷運跳票的事實。

上周蔡英文拋出「80億輕軌」大禮後，引起市民廣泛討論。很多市民反應，當時大家都以為是汐止民生線延伸到基隆，往後每5分鐘就有列車通往雙北市，但後來卻成了輕軌，而且是沿用台鐵鐵軌，主辦的單位也是鐵改局而並非捷運局，不少人感到失望，並「預測」輕軌並不會改善通勤族的生活，也不會增加觀光效益。

對此林右昌在午會透過媒體澄清，他兩次選市長都沒講過把板南線延伸到基隆，他是指基隆的捷運一定要從南港連接過來。雖然捷運連接板南線技術上可以克服，但建置的經費是天文數字，直言基隆負擔不起。

林右昌也說，一般民眾可能不太了解輕軌，捷運是個系統，而基隆輕軌就是輕運量的捷運，未來打算在南港展覽館對面的空地興建基隆輕軌車站，電扶梯能接上板南、文湖線，電梯上去是文湖線，未來甚至可能會再往前延伸到高鐵站。

對此議長宋瑋莉指出，中央要建設基隆當然舉雙手歡迎，不過「基隆輕軌」就像是一張空泛的政治支票，對於80億元經費究竟是「中央全額負擔」還是「地方得自籌配合款」目前都不得而知，興建完成後由誰來營運？盈虧由誰來負擔？這些至今都是問號。

宋瑋莉說，當初市長林右昌當初所承諾的是捷運延伸到基隆而不是輕軌，並強調「輕軌絕對不等於捷運」，認為林右昌以話術就想掩蓋「捷運政策跳票」的事實，將要求市府對此講清楚說明白，並在下個議會會期要市府完整報告。

(中時)