亞太啦啦隊國手返校拍婚紗 重回相識地
畢業於亞太創意技術學院的新人徐立翰和曾云薔原是啦啦隊隊友，在校期間各自有對象而沒來電，畢業後彼此產生好感，一起在板橋擔任健身教練，兩人決定今年六月宴客，重回昔日相識、揮汗練習的運動練習場取景拍攝婚紗照，除了將喜悅分享給母校，也把相遇、跳躍、翻滾的日子刻入回憶。
26歲的新人徐立翰和曾云薔同年紀，因徐晚讀書而成為學弟，曾云薔回想起第一次看到老公穿牛仔褲進到啦啦隊練習場，「對他印象不好」，加上當時各有男女朋友，雖然練習朝夕相處，兩人只是隊友關係，大學四年間當選國手，跟著啦啦隊出國比賽。
「學姊」畢業後，還在唸大四的徐立翰和學姊越走越近，擦出愛的火花，兩人一起在板橋運動世界擔任健身教練，交往3年多決定互許終身。
但計畫趕不上變化，兩人愛的結晶年初誕生，小名「翰寶」，兩家長輩相當開心，認為喜上加喜。
小倆口今年6月宴客，20日與婚紗攝影師回到亞太校園拍婚紗，圖資大樓長廊、親民湖畔、當年揮汗練舞的啦啦運動練習場，都是取景地點。
新人徐立翰、曾云薔說，啦啦運動練習場是兩人第一次見面的地方，有一起表演、比賽的回憶，希望透過婚紗照，保存學生時代青春歲月。
(中時)
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