基隆妙齡女棄毛孩 動保所公布照片懸賞3萬找人
基隆市一名女子，19日前往安樂路一處寵物店前，將紅貴賓犬當場丟棄，過程都被監視器所拍下，目前被棄養的紅貴賓犬暫時被寵物店收留。基隆市動保處指出，飼主的行為恐將吃下15萬罰單，而提供線索、使得動保所成功找尋到飼主的民眾，則能領到3萬元的獎金。
基隆市動物保護防疫所昨天獲報，有位年輕女子使用寵物提袋，將1隻紅貴賓丟棄在安樂區寵物店前，店家之後發現門口被放了1個袋子，打開一看，才發現裡頭有隻可愛的紅貴賓犬。
寵物店之後立即通知動保所，所方獲報後請警方調閱附近監視器，鎖定一位女子惡意棄養，目前已經提供截取影像供民眾指認。針對其惡意棄養行為，表示若找到飼主，將可能重罰15萬元罰鍰外，另外依照「檢舉違反動物保護法案件獎勵辦法」，民眾若提供破案線索，將可獲得罰鍰的20%，也就是3萬元獎金。
動保所長陳瑞濱表示，這隻公的紅貴賓犬大約2至3歲，個性溫馴不吵不鬧，健康狀況良好，雖有植入晶片但未作寵物登記，懷疑是外縣市寵物店售出的，後續將送到基隆寵物銀行，待調查後另行公布開放認養時間。
(中時)
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