貨櫃屋大改造 變成嘉義市能源教育館

貨櫃屋大改造成為能源教育館。（廖素慧攝）

嘉義市長涂醒哲、議長蕭淑麗等人為能源教育館揭牌。（廖素慧攝）

貨櫃屋大改造，變身為敞亮的能源教育館。經濟部智慧節電計畫補助400萬經費設置嘉義市能源教育館，今天在興嘉國小落成啟用，市長涂醒哲、議長蕭淑麗等人揭牌，其中能源一館是由3個貨櫃屋改造組成。

能源教育館分一館及二館，一館由3個貨櫃屋組成，以太陽能發電供應照明及空調用電，二館則是興嘉國小舊有的環境教育中心改建而成，今天揭幕，同時發表嘉義林管處觸口自然教育中心及真理大學許毅璿教授合作，以「食安城市，永續樂活」為主軸的6套環境教育課程模組成果。

興嘉國小表示，能源教育館依循道將圳的動線而設立，去年5月開工、11月完工，考量節能減碳與環保，並兼具建物本身特殊性與造型美感，使用回收貨櫃屋為主要建築結構。

另外，運用環保概念的元素，增加貨櫃屋與地面高度增加空氣對流、大面玻璃窗戶增加自然採光、自動噴霧降溫系統、負壓風扇系統引入自然風對流、戶外太陽能地燈照明等。

(中時)