澎湖縣文化局傳統民俗藝術-踏涼傘人才培育研習第二期招生

澎湖縣文化局為讓民間傳統技藝-「踏涼傘」得以傳承綿延新生，持續辦理踏涼傘人才培育，參與人數約30餘人，都來自各社區及各行業、各年齡層，每週2次課程的訓練，學習涼傘基本功、基本套路、變化多元。

委請莊萬枝師傅細部指導，在穩定中發展，進而保存了本縣的重要文化資產，學員在學習之餘，也參與廟會活動及推廣，進而達到傳承目的。

本年度第二期招生報名自即日起至4月5日止，研習日期自4月6日至6月29日每週一、四（晚上7時-9時），辦理地點澎湖縣演藝廳廣場，歡迎對踏涼傘有興趣之民眾報名參加，預計招生20人（報名10人以上開班），學習涼傘基本步伐及套路。

報名請上文化局網站線上報名或電話926-1141#234或傳真926-0642。研習師資為賴秀昭老師、黃志鵬老師，師承莊萬枝師傅，為「東衛莊萬枝涼傘團」團員，指導涼傘技藝資歷豐富，歡迎本縣對踏涼傘有興趣的民眾踴躍報名參加！

(中時)