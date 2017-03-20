熊貓族睡眠不順 醫師：5方法可改善
現代人生活工作壓力大，約五個人就有一個人有睡眠障礙，在3月21日「世界睡眠日」前夕，醫師提供五大方法改善睡眠品質，包括睡前不喝酒、含咖啡因飲品，燈光調暗，忌白天補眠等。
烏日林新醫院身心內科主任黃于誠表示，想要有好的睡眠品質，得先從改變生活習慣開始，他提供五大方法給熊貓一族參考：
一、睡前不喝酒和含咖啡因飲品：睡前飲酒不只會讓縮短深眠時間，更會增加夜尿次數，再加上恐會造成酒精上癮的情形。另外睡前避免飲用咖啡、茶和可樂等含咖啡因飲品。
二、從事戶外活動、培養興趣：對於失眠情況不嚴重的患者來說，做些讓人放鬆快樂的活動，或是提高運動量、曬曬太陽，不只可改善睡眠品質，更能緩解焦慮、憂鬱的情緒。
三、睡前選擇靜態活動：就寢前不建議玩3C產品或聽音樂，會刺激交感神經興奮降低睡意；可安排一些靜態活動，如閱讀書籍、泡腳等等，讓人沉澱一下心情，培養放鬆心情的休閒活動，處於放鬆狀態較好入眠。
四、不要強迫自己睡覺：過度緊張的人會規定自己幾點就要睡覺，這樣反會增加失眠的機會，建議有睡意時才上床就寢，睡眠需求人人不同，不比較、不害怕，入睡時才有好心情。生活作息須規律，晚上不熬夜、白天不補眠。
五、燈光調暗：睡前可以先將房內的燈光調暗，營造出準備入睡的氛圍，人體也會開始分泌褪黑激素。
黃于誠表示，以失眠周期區分，低於一周為暫時性失眠，一周到一個月為短期失眠，超過一個月是慢性失眠，建議若是連續兩個禮拜內突然睡不好，睡不飽，可提早就醫了解原因，才能提早治療，避免進展成慢性失眠，預後效果比較好。
(中時)
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