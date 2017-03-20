看大船進港新景點 基隆東岸商場今動工、6月試營運
基隆東岸商場今天將動工，預計今年六月初開始試營運。基隆市長林右昌昨天在副市長林永發、交旅處長李綱陪同下，前往視察東岸停車場商場進度，盼望承包商今年六月初可以試營運，期許成為市區重要商業中心，提供來自國內外遊客一處新的採買消費據點。
林右昌表示，工程鋼構材料已進場，今天將開始架構，業務單位規劃兩個半月時間完成結構體與內部裝修。他希望承包商能在今年六月初試營運，緊接著六月中開幕，讓基隆市港迎接市區最重要的新商場。
過去東岸停車場給人漆黑、髒亂的形象，不過東岸停車場換手經營後，不僅引進高科技停車系統，甚至連廁所都統一改造，結合降溫的灑水系統，讓遊客停車「輕鬆寫意」，而東岸商場今天開工後，配合微笑港灣廊帶周邊步道，未來民眾現可以從東岸步行到西岸的西二西三碼頭倉庫，形成旅遊網絡。
興建規劃書中指出，東岸停車場商場一、二樓是商場，三樓建置空中跑道與攀岩，並有開放空間可供青年練習跳街舞，是市民公共活動的場所，同時一覽無敵海港與郵輪進港景觀的好去處。
林右昌說，今年六月商場開幕後，預計可以串聯東岸旅運大樓，搭乘郵輪旅客可進到商場消費，和附近廟口夜市形成群聚效應，消費力會更強，未來會帶動消費。另外火車站南廣場工程向外開展，四月拆除中山陸橋下圍牆，預計八月份完工。城際轉運站今年發包施工，預計兩年完工。
(中時)
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