基隆斯文男持炸彈搭霸王車 警鎖定特定對象追緝

惡男搭霸王車！一名計程車司機18日從桃園載送1名年約20多歲男子到基隆市，但男子抵達目的地後「搭後不理」，竟拒付車資當場跳車逃逸，下車前還說：「我身上有炸彈喔！別想抓我，台灣警察是肉腳」，運將報案後，警方目前已經鎖定特定對象追查。

遭「棄車」的朱姓計程車司機兒子在爆料公社PO文指出，他爸爸前晚11點在桃園八德介壽路載客，這位男子外貌斯文，表示要回前往基隆新豐街住處，但抵達後對方隨即跳車，當下恰好警方巡邏車經過前後包抄，仍被男子逃逸。

朱的兒子透露，除了1千多元的車資沒拿到以外，當時搭霸王車的男子甚至自稱身上有槍和炸彈，只要激怒他就會隨時攻擊，甚至還嗆聲說「台灣的警察都是肉腳」，讓父親相當生氣。

附近民眾也指稱，這名男子是「霸王車慣犯」，時常搭乘計程車卻不付錢。警方指出，已調閱附近監視器發現，目前已經鎖定涉案的男子，目前正循線追查，後續將傳喚他到案說明。

(中時)