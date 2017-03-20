波麗士壓力大 高市警局心理講座開跑
波麗士大人處於高壓環境，時常傳出員警輕生憾事，心理健康亮起紅燈。高雄市警查局長陳家欽相當關心員警心理健康，特別指示訓練科，全力展開員警心理諮商的行動，除在市警局、各分局單位，設置「心理輔導諮詢委員」投入員警心理輔導工作之外，同時宣布講座列車開跑，首場邀請心理專家-旗山醫院精神科醫師竇秀蘭，為基層同仁傳授「溝通心法」。
日前首場講座，在三民二分局10樓大禮堂登場。竇秀蘭很清楚員警在治安第一線處理民眾事務的甘苦，她舉「鐵達尼號爲什麼沉沒？」的例子，強調，每個人都是一座冰山，我們看見冰山一角，都只是外在行為的呈現，但在冰山下面，卻隱藏情緒、感受，期待、渴望等，這才是最大的問題。
她表示，當我們溝通面對他人時，並沒有去體會和察覺、溝通隱藏下面的冰山，有時甚至連自己對自己冰山下面的東西也沒有覺察。
竇秀蘭除了以幽默風趣的案例，開解員警心中的苦悶，在給同仁打氣、心理建設的同時，她還傳授員警，一旦面對民眾時，可以使出「三明治讚美法」的人際互動秘訣。
她說，所謂「三明治讚美法」，就如同早餐吃的三明治一樣，三片吐司、三個階段，也就是，先誇獎、其次說出實情，最後再說一個總結的好處。這樣一來，說話的一方表達了自己的想法，聽話的一方也不會覺得心裡不痛快喔。
這場心理專家的講座，獲得基層員警們的高度肯定。市警局相關系列講座列車，也將持續開展，讓全市六千多名員警都能獲得專家的加持。
(中時)
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