吳奇隆好廚藝寵妻 劉詩詩：有他在不怕沒好吃的

劉詩詩聊到婚後生活，大讚老公吳奇隆的好廚藝。（圖／中時資料照）

相差17歲的吳奇隆和劉詩詩結婚後，雖常因工作分隔兩地，但小倆口感情仍十分甜蜜，近日劉詩詩受訪聊起婚後生活，透露兩人拍不同戲時常互相鼓勵，還難得秀恩愛，大讚老公廚藝「有他在，不怕沒好吃的。」

據《北京青年報》報導，劉詩詩提到老公吳奇隆，臉上便藏不住幸福笑容，雖然他們各自有忙碌行程，常忙著拍戲，但「家人就是要在一起的，再忙也要吃一頓飯」，表示完婚後，她更重視這屬於他們2人的小家。

另外，劉詩詩也透露夫妻倆都在家吃飯，笑稱煮什麼菜主要看冰箱裡有什麼，幸福說「有他（吳奇隆）在，不怕沒好吃的」，甜誇對方的廚藝。而遇到兩人要一起旅行或老公出差時，劉詩詩則會主動收拾行李，夫妻倆互相體諒的恩愛模式，羨煞眾人。

(中時電子報)