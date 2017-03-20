澎湖館謝軍民合力青螺濕地淨灘

我要評比

澎湖縣湖西鄉青螺村村民與軍方第七總隊官兵及縣政府農漁局保育人員等，同赴青螺國家級重要濕地內將漂流物及堆積物等垃圾清除，對於村民們及軍方弟兄齊努力完成工作，縣府特感敬佩。

因受冬季環流影響，年初視天侯狀況較穩定些，農漁局保育人員邀集國軍岸巡第七總隊官兵與湖西鄉青螺村村民共約70餘人，於日前下午將濕地內之漂流物及堆積物等垃圾一併清除完畢。海洋垃圾及廢棄物等部份，併請湖西鄉公所清潔隊協助清運，回復該重要濕地原狀，以利即將到來繁殖季節燕鷗築巢、產卵及孵育幼鶵。

對於國家級重要濕地恢復原貌，政府單位與軍方人員協助青螺社區居民辦理濕地環境整理，實現社區自主，共享環境之美，立下管理的典範，值得嘉許。

(中時)