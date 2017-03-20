澎湖館謝軍民合力青螺濕地淨灘
澎湖縣湖西鄉青螺村村民與軍方第七總隊官兵及縣政府農漁局保育人員等，同赴青螺國家級重要濕地內將漂流物及堆積物等垃圾清除，對於村民們及軍方弟兄齊努力完成工作，縣府特感敬佩。
因受冬季環流影響，年初視天侯狀況較穩定些，農漁局保育人員邀集國軍岸巡第七總隊官兵與湖西鄉青螺村村民共約70餘人，於日前下午將濕地內之漂流物及堆積物等垃圾一併清除完畢。海洋垃圾及廢棄物等部份，併請湖西鄉公所清潔隊協助清運，回復該重要濕地原狀，以利即將到來繁殖季節燕鷗築巢、產卵及孵育幼鶵。
對於國家級重要濕地恢復原貌，政府單位與軍方人員協助青螺社區居民辦理濕地環境整理，實現社區自主，共享環境之美，立下管理的典範，值得嘉許。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。