英環保行動藝術家 中途學校手作編織海洋

英國環保行動藝術家Sue Bamford（蘇莉莉）與國立海洋科技博物館展示教育組陳麗淑主任等，到高雄市立楠梓特殊學校瑞平分校教導手織珊瑚。（教育局提供）

手作編織魚。（教育局提供）

手作針織珊瑚。（教育局提供）

英國環保行動藝術家Sue Bamford（蘇莉莉）與國立海洋科技博物館展示教育組陳麗淑主任等，到高雄市立楠梓特殊學校瑞平分校教導手織珊瑚，讓學生們認識海洋保育的重要。

全球暖化日益嚴重，珊瑚大量白化及死亡，英國環保行動藝術家Sue Bamford受國立海洋科技博物館邀請，來台灣深入社區與學校，教導手作針織珊瑚與陸上造礁。到瑞平中學，以學校特色課程海洋教育，從實做中讓學生認識海洋保育，同時體驗藝術之美，也能了解海洋所遭受生態浩劫。

Sue Bamford說，「針織珊瑚計畫」是將海洋、環境、美感與國際教育，一起融入課程。學生不僅學到珊瑚礁知識，也了解到海洋環境，進而轉化成呵護海洋的心。也藉由編織課程，提升學生手作、美感能力。

現場學生們學習興趣熱絡，成品亦相當美觀，是一次成功的海洋推廣教學，同學們的作品，也將送往國立海洋科技博物館公開展出，畫下完美的活動。

Sue Bamford說，海洋是生命之母，但受到人類行為的破壞，外加氣候變遷的衝擊，海洋生態受到嚴重威脅。珊瑚礁有海洋熱帶雨林之稱，實在經不起生態浩劫，本次活動讓同學們深刻了解課程的意義與真諦。。

校長聶惠如表示，瑞平分校是全台灣第一所中途學校，長期對環保議題投注關懷，尤其校內垃圾分類確實又認真，早已在社區傳為美談；高雄市是海洋首都，海洋教育是學校的特色課程，這次專程邀請國際環保專家蒞校宣導，希望對學生與社區環保教育能有更多體認。

(中時)