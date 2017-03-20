英環保行動藝術家 中途學校手作編織海洋
英國環保行動藝術家Sue Bamford（蘇莉莉）與國立海洋科技博物館展示教育組陳麗淑主任等，到高雄市立楠梓特殊學校瑞平分校教導手織珊瑚，讓學生們認識海洋保育的重要。
全球暖化日益嚴重，珊瑚大量白化及死亡，英國環保行動藝術家Sue Bamford受國立海洋科技博物館邀請，來台灣深入社區與學校，教導手作針織珊瑚與陸上造礁。到瑞平中學，以學校特色課程海洋教育，從實做中讓學生認識海洋保育，同時體驗藝術之美，也能了解海洋所遭受生態浩劫。
Sue Bamford說，「針織珊瑚計畫」是將海洋、環境、美感與國際教育，一起融入課程。學生不僅學到珊瑚礁知識，也了解到海洋環境，進而轉化成呵護海洋的心。也藉由編織課程，提升學生手作、美感能力。
現場學生們學習興趣熱絡，成品亦相當美觀，是一次成功的海洋推廣教學，同學們的作品，也將送往國立海洋科技博物館公開展出，畫下完美的活動。
Sue Bamford說，海洋是生命之母，但受到人類行為的破壞，外加氣候變遷的衝擊，海洋生態受到嚴重威脅。珊瑚礁有海洋熱帶雨林之稱，實在經不起生態浩劫，本次活動讓同學們深刻了解課程的意義與真諦。。
校長聶惠如表示，瑞平分校是全台灣第一所中途學校，長期對環保議題投注關懷，尤其校內垃圾分類確實又認真，早已在社區傳為美談；高雄市是海洋首都，海洋教育是學校的特色課程，這次專程邀請國際環保專家蒞校宣導，希望對學生與社區環保教育能有更多體認。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。