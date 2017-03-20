警界大師兄默默行善 拋磚引玉大成功
「幫忙這件事是會傳染的。」東港警分局林邊分駐所警員林順興，同仁都稱他作師兄，而他為人就如綽號般長年茹素、悲天憫人，10多年的管區生涯讓他看盡角落的故事，5年前開始自掏腰包捐錢贈米助弱勢，拋磚引玉的動作果真得到回響。
林順興從警27年，10年前回到家鄉屏東服務，而在新園所擔任管區期間，雖一同以往的查戶口、掌握轄內狀況，但卻覺得似乎少做了點什麼，直到父親過世、開始吃素之後，終於了解還有更重要的事情等著他去做，於是他開始募款捐物資。
當時的物資並不多，林順興便自掏腰包買米援助轄內有需要的民眾，若遇緊急狀況即捐錢救助，起初他一人默默得做，把對方的謝謝記在心裡，他相信自己拋磚引玉的行為，也會讓更多人感受到聽到謝謝的感動，多年下來，他真的做到了。
從新園所到東港所再到現在的林邊所，林順興所待之處都可以見到他行善的痕跡，同時也能看到同仁、慈善會跟著一起做，他說，做好事不需要很多人知道，要很多人一起做才有意義，所以很謝謝大家認同他的堅持，陪他一起堅持。
(中時)
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