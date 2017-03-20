媽媽注意！黃雨欣抱女搭手扶梯 裙襬活活被捲入

黃雨欣抱女逛百貨，裙子驚被手扶梯捲入，所幸人平安無事。(取自黃雨欣臉書)

黃雨欣長裙破損。(取自黃雨欣臉書)

八點檔女星黃雨欣在臉書自爆今(20日)與老公、友人一起逛百貨公司，抱著女兒「小達欣」搭乘手扶梯的過程中，裙襬意外遭手扶梯捲入，幸虧有人及時按下停止鈕，否則後果不堪設想。

黃雨欣逛百貨發生意外，整個人差點被手扶梯吃掉，掀起網友討論，她事後也在臉書向粉絲報平安，表示當時手上抱著女兒，幸好當下有人馬上把手扶梯停下來，還有老公與其他友人共3、4名大男人在幫忙扯裙，最後僅是長裙被扯破，人平安無事，否則後果不堪設想。

黃雨欣也把這次意外當成一個寶貴經驗，表示若手扶梯危險無法改善，就由大家 一起來加強宣導。

但就有網友叮嚀「穿長裙走手扶梯千萬不要靠手扶梯太近」，黃雨欣也澄清表示自己不是被手扶梯邊邊夾到，而是被「樓梯與樓梯間的縫隙」捲入，也坦言平常搭乘走樓梯一定會是雙手抱著女兒，但這次也學到了教訓，之後一定會特別注意裙子問題，呼籲大家搭乘手扶梯時也要小心安全。

(中時電子報)