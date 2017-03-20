動手實作共創共享 黑客松競賽首獎20萬

鼓勵動手實作、共創共享精神，「2017智慧生活黑客松：技職盃全國大賽」開跑，分區競賽自3月22日至4月5日受理報名，得獎團隊最高獎金新台幣20萬元。

「黑客松」（Hackathon）是由黑客（Hack）和馬拉松（Marathon）所組成的複合字，活動將特定團隊在短時間內聚集在同一個空間，馬拉松式緊鑼密鼓地進行專案研發，並藉由團隊合作，得到創意激盪的成果與解決問題的能力。分區競賽時間如前，全國總決賽是在8月14日至15日，以2天1夜的方式進行。

教育部為了推廣自造者活動（Maker Movement），鼓勵動手實作、共創共享精神，在國立台北科技大學、國立雲林科技大學、國立虎尾科技大學、國立高雄第一科技大學與國立勤益科技大學設立自造基地。

「2017智慧生活黑客松：技職盃全國大賽」記者會下午在台北創新中心CIT舉行，5所大學的maker團隊今天也將各自的共創作品帶到現場展示，包含雲科大的「動態雲」、北科大的「Home Care」、高科大的「碳水趣」、虎科大的「行動智慧藍牙鎖」，以及勤益科大的「智慧魚缸」與「智慧型『綠』『動』人造花藝科學玩具」。

由於台灣2025年將進入高齡化社會，北科大團隊研發的「Home Care」，透過居家環境安全感測，能夠即時掌握居家生活數值，並且即時通知監測異常數值。

高科大團隊研發的「碳水趣」設計了創新水壺，提供多種樣式活性炭迷宮，利用水的浮力控制水上升與下降，當水壺內的水喝完，球會順利抵達終點，喝水之餘也能享受樂趣。

虎科大團隊的「行動智慧藍牙鎖」，歷時三個月的專案研發，用機電整合技術，讓使用者不須使用鑰匙，綁定手機即可自動開鎖、發動機車，讓行車安全更便利。

勤益科大團隊研發的「智慧魚缸」是針對漁塭養殖環境模擬的監控系統，搭配行動裝置使遠端平台上能得知漁塭即時資訊，可以更即時觀察與控制漁塭的各種情況。

勤益科大學生黃子敬研發的「智慧型『綠』『動』人造花藝科學玩具」，可讓裝置的花卉綻放、枝幹隨風搖曳或向光偏擺彎曲的動態視覺效果，同時由花卉散發花香，營造賞心悅目的畫面。1060320

(中央社)