陸海軍擴編 6驅逐艦加4護衛艦組支隊

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中國大陸海軍官方媒體日前披露，大陸海軍裝備最先進的驅逐艦支隊，由6艘驅逐艦和4艘護衛艦組成。這項消息策面證實大陸海軍力量獲得擴充，未來還會持續。

環球軍事網今天報導，海軍官方媒體當代海軍雜誌社日前在微信一篇文章中，公布南海艦隊某驅逐艦隊支隊的全家福。

文章表示，該驅逐艦支隊為「九弟」，是大陸海軍一支裝備最先進的驅逐艦支隊，是大陸海軍第一支列裝相控陣雷達、能夠進行區域防空的部隊。

這個支隊由6艘驅逐艦和4艘護衛艦組成。

報導指出，這項消息側面證實大陸海軍力量獲得擴充，而且這種趨勢在未來會繼續持續。

報導引述文章表示，這是海軍第一支具備艦空導彈垂直發射能力的部隊，是大陸海軍第一支所有裝備完全實現國產化的驅逐艦支隊。

艦隊的成員有舷號170、171、172、173、174及175的6艘驅逐艦，以及舷號為572、573、574及575的4艘護衛艦。

報導表示，就水面主戰艦艇而言，此前大陸海軍各個艦隊的驅逐艦支隊一般都維持在「4驅4護」的規模編制。

隨著052D艦艇的相繼列裝以及外界熱議的最大噸位驅逐艦055型艦艇的下水，大陸海軍各驅逐艦支隊的力量還將繼續充實。

報導引述外界分析認為，未來各個驅逐艦支隊有可能發展為「6驅6護」，這樣能確保2艦執行任務、2艦換崗途中、2艦休整，比原來「4驅4護」更加合理。

根據資料，驅逐艦170為蘭州號、171為海口號、172為昆明號、173為長沙號、174為合肥號、175為銀川號。後4者近3年才陸續服役。

這6艘驅逐艦都是大陸自行研製生產的先進052型驅逐艦，其中蘭州號和海口號為C型，後4者為更先進的D型，擁有相控陣雷達及64單元垂直發射系統。1060320

(中央社)