又是誰手癢 4000年洞穴壁畫遭遊客留言
中非國家查德文化部長哈隆恩今天告訴法新社，查德一個經聯合國教科文組織列為世界遺產的洞穴壁畫遭到不明觀光客留言破壞。
「非洲獨立」（African Independent）網站也引述法新社報導，刻有壁畫的洞穴座落於查德東北部恩尼地（Ennedi Plateau）砂岩高原景致絕佳的亞濟（Archei），鄰近與蘇丹接壤的邊界地帶。
本身為查德電影導演的哈隆恩（Mahamat Saleh Haroun）說：「我們發現一些觀光客的留言。他們就寫在壁畫頂端。」
聯合國教科文組織（UNESCO）去年宣布，將恩尼地高地（Ennedi Massif）的自然和文化景觀列為世界遺產。
看過壁畫上破壞痕跡照片的哈隆恩說，這些文字包括一些「觀光客人名」，最新一個留言註明日期是今年1月。
聯合國教科文組織說，大部分洞穴壁畫追溯自4000年前，描繪了一些人物和長頸鹿等動物圖象。
聯合國教科文組織在官網上針對恩尼地高地表示：「數千個圖像刻在洞穴、峽谷和藏身之處的岩石表面，是撒哈拉（Sahara）沙漠中最大的岩石壁畫群之一。」
哈隆恩今年2月出任文化部長時曾表示，他的工作目標之一是加強推廣查德觀光景點。
作為一名電影導演，哈隆恩在2010年以「呼喊的人」（A Screaming Man）榮獲首位入圍並贏得坎城影展（Cannes Film Festival）主要競賽項目的查德人，當時曾是媒體頭條新聞。（譯者：中央社周慧盈）1060320
(中央社)
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