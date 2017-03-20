返隊途中遇火警 麻豆消防分隊即刻救援

麻豆消防分隊20日結束訓練，返隊途中遇上火警，一行人隨即轉往現場，救出一名行動不便的男子及一隻毛小孩，火警並未造成人員傷亡。（萬于甄翻攝）

台南麻豆小埤里20日中午傳出一處民宅發生火警，麻豆消防分隊車輛剛好結束訓練經過附近，一行人獲報不到5分鐘就抵達現場，救出屋內一名行動不便姜姓男子及一隻受困的毛小孩，而消防隊迅速的救災行動也讓民眾大讚，真的是「即刻救援」，慢一步就來不及了。

台南市消防局20日近中午時接獲民眾報案，指出麻豆小埤里一處民宅發生火警，出動麻豆、下營、學甲、佳里等4個分隊13輛消防車前往救援，當下麻豆消防分隊正好結束消防訓練要返隊，聽聞轄區發生火警，地點又在附近，分隊長何俊利隨即與8名隊員轉往現場。

麻豆消防分隊抵達現場時，民宅1、2樓都已充斥黑煙，消防員趕緊佈水線進屋搜索，在一樓角落發現姜男，其恐因長期臥床，體力有限，由消防員將他接力抱出；隨後，在二樓起火點房間內救出一隻毛小孩，狗狗則因一度受困火場，似乎受到不小驚嚇。

確認火場內無人員受困後，消防隊約5分鐘即撲滅火勢，初步研判恐因房間內的除濕機電線走火，詳細的起火原因有待進一步調查釐清。

麻豆消防分隊即刻救援的速度，也讓附近鄰居讚譽有加，還好消防車就在附近，要是再慢一些恐怕就要釀成悲劇。

(中時)