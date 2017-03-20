廣州政府熱線 去年接獲559萬通
廣州市政務管理辦公室12345政府服務熱線受理中心發布2017年1號報告，統計分析12345熱線去年收到的559萬通電話的內容，梳理出廣州市民咨詢的十大熱點問題。
其中，「五險一金」相關咨詢佔比最高，超過六成。報告指出，去年12345熱線收到的市民來電數量同比2015年增長了52.32%，而最近三年12345熱線的話務量也呈現出直線上升的趨勢。
《南方日報》20日報導，廣州市政務辦副主任葉堅說，這是政務辦熱線受理中心第一次以詳細數據分析的形式發布專門的報告，接下來還會繼續發布多份報告，從不同的方面分析去年12345熱線收集到的數據。
相關的數據還可以精確到街鎮、部門等，為政府提升治理能力和現代化服務提供高效精準的決策參考。
(旺報)
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