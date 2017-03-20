台南府城國際化　店家開口說英文

南市府經發局因應外籍遊客數量日益增加，近年開始輔導店家準備英文菜單及開口說英文，讓外籍遊客能感受台南的親切。（萬于甄攝）

經發局去年輔導41家商店取得英語標章認證，今年預計再輔導45家店家開口說英文，讓台南走向國際化。（萬于甄攝）

台南美食府城的名聲享譽國內外，近年來到台南旅遊的外籍人士日漸增加，為讓旅客能夠方便購物用餐，市府經發局推動友善英語標章認證，去年輔導41家店家，今年預計再輔導45家店家取得認證，讓台南商店走向國際化。

民眾出國旅遊時，時常發生語言不通的情況，但倘若在異鄉看見熟悉的語言，就會倍感親切，因此，經發局大力推動店家參與雙語化輔導。經發局副局長殷世熙表示，台南近年來外籍旅客人數不斷增加，雙語介紹及軟硬體服務也越來越重要。

經發局去年舉辦友善英語標章認證輔導專案，吸引41家店家參與，今年預計再輔導45家商店取得英語標章認證，經發局也邀請老字號冰店老闆娘方秀芬現身分享，如何從畏懼接待外國人，到希望外國旅客多多到店內吃冰。

黃秀芬表示，以前看到店外有外國人徘徊，心情都會相當緊張，因自己英文不好，希望他們不要進來，但開門做生意，這樣的心態並不恰當。因此，去年黃秀芬參與市府的雙語輔導，學習簡單英語會話、商用英文等，現在已不懼怕外國遊客，更希望他們多到店內吃冰。

經發局表示，英語標章認證輔導期間將安排店家5堂基礎英語學習課程、量身打造店家專用英語及一對一專用英語教學，另外，也會製作雙語認證店家地圖，提供給外籍遊客參閱，希望除了自我提升雙語化，同時也幫忙行銷雙語店家，讓外籍遊客到台南能賓至如歸。

(中時)