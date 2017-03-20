屋頂出租裝設太陽光電影響房屋稅及地價稅？澎湖縣府：不會

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近期接連有民眾來電詢問，擬將其自家房屋屋頂出租予廠商裝設太陽能光電，不知是否會影響房屋稅及地價稅？

澎湖縣政府稅務局表示，屋頂出租予廠商裝設太陽光電設備，除加重其房屋負荷量外，並無增加房屋使用價值，故不屬於房屋稅課徵對象，且視為無出租或供營業之情形；換言之，房地如符合優惠稅率規定，並不會增加房屋稅及地價稅之稅負。

(中時)