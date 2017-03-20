SUBARU Impreza上市滿月 接單開紅盤

All-New Impreza 是SUBARU品牌首輛搭載SGP全球模組化底盤的車款，在台詢問度極高，國內上市滿一個月旋即繳出300輛的亮眼銷售佳績。（本報資料照片）

All-New Impreza相繼在美日兩大車界權威評鑑中脫穎而出，榮獲一致好評，帶動在台銷售，國內上市滿一個月繳出300輛的亮眼佳績，深深擄獲消費者與車迷朋友的心，榮登進口中小型房車的購車首選。

身為SUBARU品牌首輛搭載全方位革新進化SGP全球模組化底盤的All-New Impreza，不僅車體剛性強度大幅提升，更於全新底盤上新增了第三條撞擊能量傳導途徑，能有效分散撞擊能量，確保撞擊後車艙空間的完整性。

除了具備SGP全球模組化底盤的全方位優勢，同時擁有SUBARU引以為傲的「Boxer水平對臥引擎」以及「SAWD對稱式全時四輪驅動系統」等兩大品牌核心科技，輕鬆帶領車主踏上每趟自信駕馭與安心愉悅的旅途。

All-New Impreza憑藉著SUBARU無可挑剔的造車工藝實力，搭配SUBARU台灣意美汽車貼心提供的親民售價，深獲各界車迷的好評，於上市首月即創下優於預期的300輛銷售佳績，在進口中小型房車市場投入一枚震撼彈。

(中時)