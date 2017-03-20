千葉火鍋高屏區 平日用餐第2人5折
千葉火鍋為感謝消費者支持，即日起至4/14止，平日揪團用餐第二人5折優惠，優惠分店為：右昌店、大昌店、五甲店、楠梓店、左營店、屏東店（共6家），只要消費者於結帳時出示粉絲專區優惠圖，就可享超殺優惠，提醒愛吃火鍋的民眾，千萬別錯過。
千葉火鍋表示，店內堅持選用天天從總部物流新鮮配送的食材，中央廚房也通過SGS ISO2000的認證，店內不僅肉品、海鮮、蔬果、火鍋料多達100種，還有高達10種以上獨家湯頭。
另外規劃5個以上各式料理區，如隨季節更換的熟食料理區、手做茶飲吧、沙拉吧、鐵板燒區和多樣、飲料、冰品、甜點區，以自助不限量吃到飽的形式，讓喜歡吃火鍋的老饕自行挑選且食的安心。
(中時)
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